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برلمان

لقاءات دورية مع النواب لمتابعة أدائهم.. وهدان يترأس اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:18 م
حزب الوفد
حزب الوفد
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معتز الخصوصى
ترأس النائب سيلمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد اجتماع الهيئة البرلمانيه لاعضاء مجلس النواب عقب الجلسه العامه اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة بمجلس النواب ، واستعرض عدد من الملفات التنظيميه المهمة داخل الجلسات واداء النواب داخل البرلمان.

وشدد وهدان خلال الاجتماع علي ضرورة الالتزام بثوابت الوفد الوطنيه في الاداء البرلماني ودعم الدولة الوطنيه، كما اكد علي عقد اجتماعات دورية للنواب لمتابعة اداءهم وكيفية التعاطي مع عدد من الملفات والقوانين المعروضه علي مجلس النواب.

وأشار وهدان إلي ضرورة تفعيل النظام المؤسسي للحزب، مشددا علي ضرورة الترابط الحزبي بين اعضاء الهيئة البرلمانيه والتمثيل الجيد للحزب تحت قبة البرلمان .

ولفت وهدان الي أن الاجتماع تطرق الي اعتماد الهيئة الوفديه لعدد من مشروعات القوانين التي ستتقدم بها الهيئة خلال دور الانعقاد الحالي وكذلك اعداد بعض الدراسات والرؤي حول عدد من القضايا التي تساهم في التخفيف علي المواطن المصري ودعم الدولة الوطنية الحديثه.
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