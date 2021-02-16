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محافظات

بلاطات خرسانية.. رصف شارع المزارع وتفرعاته فى دمياط.. شاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:37 م
رصف شارع المزارع
رصف شارع المزارع
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زينب الزغبي
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال التى تُنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لرصف شارع المزارع وتفرعاته بمنطقة منية دمياط بالبلاطات الخرسانية .

جاء ذلك ضمن أعمال خطة الرصف بالبلاطات الخرسانية داخل مناطق مختلفة بمدينة دمياط من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى والتى تأتى بقيمة ٢.٥٠٠ مليون جنيه.

إذ أكدت "المحافظ" على الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من هذه العملية لرفع كفاءة الطرق الداخلية بهذه المنطقة، وكذا تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الهندسية المقررة فى هذا الشأن.

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