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أخبار البلد

الزراعة تحذر: التقلبات الجوية تتسبب في انتشار آفات حشرية بالنباتات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:23 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

توقع الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، انتشار بعض الآفات الحشرية الهامة، وأهمها الجيل الأول من الدودة القارضة على البطاطس الصيفية والفول المتأخر وبعض الخضر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا خاصة فى شمال وجنوب الصعيد.

وأشار "فهيم" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلي أنه يتوقع انتشار حشرة تربس البصل والثوم وتربس الأزهار في فلفل الصوب والمن علي الفول والبطاطس، وكذلك فراشة الياسمين او دودة براعم الزيتون والتي سببت مشاكل الموسم الحالي.

كما حذر رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة من البياض الزغبي "الترابة السودا" واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم ويناسبه هذه الظروف من الطقس.

وناشد بضرورة الاستعداد تمامًا لعمليات الوقاية والعلاج ضد الصدأ الأصفر علي القمح فى المناطق والاحواض في الدلتا وخاصة على الزراعات البدرية "أول 11" وعلى أصناف سدس 12 وجميزة 11 وشندويل 1" بالتحديد بالماده الفعاله "دايفينوكونازول" المبيدات "تلت - فانجشو- سومى ايت - بانش - دورادو - بليز - نصر زول".

الجدير بالذكر أن موجة جديدة من الحرارة شديدة البرودة تشهدها مصر خلال الأيام القادمة وبعض الأمطار الغزيرة فى مناطق الدلتا.

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