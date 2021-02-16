ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لمروره بأزمة نفسية .. انتحار حلاق ببلقاس تناول قرصا كيماويا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:25 م
جثة
جثة
Advertisements
همت الحسينى
لقي حلاق مصرعة،اليوم، بعد تناولة للحبة القاتلة التى تستخدم فى حفظ الغلال نتيجة مرورة بأمة نفسية بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز رطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي،  بوصول"عبدالله.أ.ا"،27عاما ،حلاق ومقيم بلقاس، مصابا بحالة إعياء وإضطراب بدرجة الوعي نتيجة تناوله مادة سامة وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاسبقيادة الرائد يوسف صبري، رئيس المباحث الى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شقيق المتوفي،35عام،عامل، قرر بقيام شقيقه بتناول قرص كيماوي يستخدم فى حفظ الغلال وذلك لمروره بأزمةنفسية سيئة مما ادي الى حدوث إصابتة التي أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب فىذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أم سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة قرص كيماوي يستخدم فى حفظ الغلال ولا توجد شبهه جنائية.
حرر عن ذلك المحضر رقم 1125/2021 إداريمركز بلقاس والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لخلافات مع خطيبها.. فتاة تحاول الانتحار بالحبة السامة بالدقهلية

إصابة طفلة بتسمم تناولت قرصًا سامًا بالسنبلاوين

حزنا على إصابة والده بكورونا .. عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام

عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام لمروره بأزمة نفسية بالمنصورة

سائق يحاول الانتحار بـ الحبة السامة بمنية النصر

لمرورها بأزمة نفسية .. انتحار ربة منزل بالدقهلية

ترشيحاتنا

ابني شاف الموت.. التفاصيل الكاملة لنهش كلبين شرسين لرأس طفل بعمر الـ6 سنوات بكرداسة

البحرين تزف بشرى عاجلة لمواطنيها بشأن برامج الدعم

الدوري الممتاز.. المقاصة يعمق جراح البنك الأهلي ويهزمه بهدف نظيف

خطة جالطا سراي لـ ضمان بقاء مصطفى محمد مع الفريق

كتاب محفوظ.. المدير الفني للمريخ يكشف عن خطته لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون

بنسبة 90 %.. دراسة تكشف عن علاج يقلل حدة أعراض كورونا