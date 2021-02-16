لمروره بأزمة نفسية .. انتحار حلاق ببلقاس تناول قرصا كيماويا

لقي حلاق مصرعة،اليوم، بعد تناولة للحبة القاتلة التى تستخدم فى حفظ الغلال نتيجة مرورة بأمة نفسية بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز رطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي، بوصول"عبدالله.أ.ا"،27عاما ،حلاق ومقيم بلقاس، مصابا بحالة إعياء وإضطراب بدرجة الوعي نتيجة تناوله مادة سامة وتوفي عقب وصوله.





انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاسبقيادة الرائد يوسف صبري، رئيس المباحث الى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شقيق المتوفي،35عام،عامل، قرر بقيام شقيقه بتناول قرص كيماوي يستخدم فى حفظ الغلال وذلك لمروره بأزمةنفسية سيئة مما ادي الى حدوث إصابتة التي أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب فىذلك.





وأكد تقرير مفتش الصحة أم سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة قرص كيماوي يستخدم فى حفظ الغلال ولا توجد شبهه جنائية.