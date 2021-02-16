5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

تختلف بشرة الطفل عن بشرتنا فهى تحتوي على نسبة أقل من الدهون وأكثر حمضية ، وبالتالي فهي عرضة لأنواع مختلفة من الالتهابات، بعضها عبارة عن أكزيما وطفح جلدي من الحفاضات وحب الشباب عند الرضع والطفح الحراري.





عرض موقع " india.com " اهم 5 امراض جلدية تصيب الاطفال وكيفية التعامل معها وعلاجها.





الأكزيما

الأكزيما هي حالة جلدية تجعل الجلد جافًا وأحمر اللون ومثيرًا للحكة. يمكن أن يحدث إما على الجسم كله أو في أماكن قليلة فقط وتصيب الإكزيما عند الرضع الذراعين والساقين والوجه وفروة الرأس، لقد وجد أن الأطفال المصابين بالأكزيما يفتقرون غالبًا إلى بروتين خاص يسمى التبلور في الطبقة الخارجية من الجلد. يعمل كحاجز بين الجلد والبيئة.

يمكن أن تزول الأكزيما مع مرور الوقت أو يمكن أن تصبح حالة تستمر مدى الحياة، يمكن دمج بعض الإجراءات الوقائية وخيارات العلاج لدعم صحة الجلد.. ما عليك القيام به:





- اجعل طفلك يستحم يوميًا أو كل يوم بديل لما لا يقل عن 5-10 مناجم. استخدم منظف لطيف غير صابون في المناطق المعرضة للعرق مثل منطقة الإبط والرقبة. رطب جيدًا على البشرة الرطبة.

- تجنب حكة الملابس لطفلك.

- اجعلي طفلك يشرب الكثير من الماء مما يجعل بشرة الطفل رطبة.

- الأظافر الطويلة قد تحتوي على جراثيم وتسبب الحكة التي قد تؤدي إلى تفاقم الحالة. حافظ على أظافر طفلك قصيرة وقص أظافره بانتظام.

- حافظ على طفلك خالي من العرق. يؤدي العرق إلى الطفح الجلدي والحكة.

- ابحث عن الأطعمة التي تسبب الحساسية لطفلك وتجنبها.

- لا تستخدم الصابون أو الشامبو المعطر بشدة لطفلك.

- امنع طفلك من حك الحكة. يمكن أن يسبب قرحة مفتوحة قد تؤدي إلى إصابة أخرى. قلّم أظافر طفلك بانتظام.

- قللي من تعرض طفلك المفرط للحرارة

- حمام التبييض فعال.

- الفحوصات المنتظمة واستخدام الدواء المناسب مهم جدا.





الطفح

يحدث طفح الحفاضات بسبب احتباس البول في الحفاضات الضيقة وارتداء الحفاضات لفترات طويلة، الرطوبة في الحفاضات تسبب الطفح الجلدي، يمكن تجنبه أو معالجته.. ما عليك القيام به:





- كثرة تغيير الحفاضات.

- قبل تغيير الحفاض ، اغسلي يديك جيدًا.

- اختر مناديل معتدلة.

- بدلًا من الفرك ، جفف المنطقة بالتربيت عليها برفق.

- قبل ارتداء حفاض جديد ، تأكدي من نظافة المنطقة وجفافها.

- افحصي الحفاض على فترات منتظمة.





حب الشباب عند الرضع

يحدث حب الشباب عند الرضع بشكل رئيسي عندما تحفز هرمونات أم الطفل الموجودة في دمها المنتشر داخل الطفل الغدد المنتجة للزيوت، يسبب ظهور بثور في الخد والذقن والجفون والجبهة، تظهر البثور في الرأس وأعلى الصدر والرقبة والظهر.





العلاجات:

1. لا تعصر أو تفرك حب الشباب

2. تجنب استخدام الصابون أو المستحضر.

3. نظف المنطقة بالماء الدافئ مرتين في اليوم.

4. تجنب استخدام الكريمات أو المراهم المخصصة لعلاج حب الشباب عند البالغين

5. استشر الطبيب بخصوص بعض المنتجات الآمنة للأطفال.





قلنسوة

المهد هي بقع قشرية ، دهنية ، صفراء ، متقشرة على رأس الأطفال ، لا تسبب الحكة أو الألم ولكن يصعب إزالتها، لا يزال السبب وراء قبعات المهد غير معروف ربما بسبب الهرمونات التي تنتقل إلى الطفل من الأم و يتسبب في إنتاج الزهم بكميات كبيرة في الغدد الدهنية وبصيلات الشعر.. ليس معديًا أو ضارًا بالجسم.





العلاج:

- غسل شعر الطفل بالشامبو بانتظام وتخفيف القشور بمساعدة فرشاة ذات شعيرات ناعمة قبل غسل الشعر بالشامبو يمكن أن يساعد.

- فرك بلطف فروة رأس الطفل بإصبعك يساعد في تخفيف القشور.

- استخدم الفازلين لفك القشور إذا علقت.





الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة الطفح

الحراري عبارة عن نتوءات حمراء على الجلد تسبب الحكة. تحدث عند انسداد الغدد العرقية بسبب التعرق المفرط، إنه شائع في الصيف والملابس الضيقة تزيد الأمر سوءًا.





العلاج:

- تجنب الملابس الضيقة لطفلك.

- لا تستخدمي المستحضرات السميكة التي تسد المسام.

- الحفاظ على الجلد بارد وجاف.

- عندما ترى أولى علامات الطفح الجلدي ، انقل طفلك إلى مكان بارد