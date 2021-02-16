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المقرر السابق للسكان يكشف خطورة الزيادة السكانية بمصر سنويا.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:43 م
الدكتور عمر حسن
الدكتور عمر حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان
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محمود محسن
أكد الدكتور عمر حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي  على معدلات التنمية.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أنه يوجد زيادة سنويا من المواليد في مصر تصل إلى 2 مليون و300 الف هو رقم كبير خلال العام.

وتابع  المقرر السابق للمجلس القومي للسكان أن هناك دول فى الخليج عدد سكانها يكون مثل الزيادة السنوية التي تحدث في مصر مؤكدا  أن الدولة تحد صعوبات في التنمية بسبب تلك الزيادات.

وأشار حسن إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد ضرورة خفض عدد المواليد من 2 مليون و300 ألف طفل إلى 400 ألف طفل .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تستهدف إنجاز مشروع تطوير الريف المصري خلال 3 سنوات، موضحا أن الدولة وضعت خطط لكل المشاريع خاصة التطوير والتخطيط العمراني.
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