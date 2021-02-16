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محافظات

تحسبا لسوء الأحوال الجوية .. رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:18 م
صدى البلد
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شمس يونس
أهاب محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، بتوخي الحذر وتجنب السرعة اثناء القيادة على الطرق السريعه والصحراوية والزراعية داخل المحافظه وخارجها،نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحمله بالأتربة .

كما شدد على أهمية الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية، مع إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بأى طارئ على رقم 0952374903.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية وبناء على تقرير الأرصاد المرسل للإدارة العامة للأزمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

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