علاقة نزلات البرد بـ كورونا.. دراسة تكشف





فى ظل ما تحارب الدول فيروس كورونا المستجد الذى حصد ارواح ملايين الاشخاص حول العالم، كشفت دراسة امريكية عن عدم صحة نتائج بعض البحوث السابقة التي أكدت أن الأجسام المضادة للنسخ السابقة من فيروس كورونا يمكن أن توفر وقاية أو حماية من الإصابة بعدوى كوفيد 19 وفقًا لتقرير قناة "العربية" .





وعارضت ايضا الدراسة الامريكية تفسير حماية الاطفال من "كوفيد ١٩" بمستويات الاجسام المضادة من الفيروسات الموسمية .





ووفقًا لنتائج الدراسة الجديدة، التي قادها البروفيسور سكوت هينسلي اوضح قائلًا : "وجدنا أن العديد من الأشخاص يمتلكون أجسامًا مضادة يمكن أن تكون ذات ارتباط بفيروس سارس-كوف-2 قبل الوباء، لكن هذه الأجسام المضادة لا يمكن أن تمنع العدوى .









واكد انه على الرغم من أن الأجسام المضادة من عدوى فيروسات كورونا الشائعة السابقة لا يمكن أن تمنع عدوى سارس-كوف-2، فمن الممكن أن توفر خلايا الذاكرة B والخلايا T الموجودة مسبقًا مستوى معينًا من الحماية أو على الأقل تقليل شدة حالة الإصابة بمرض كوفيد-19. ولكن يجب إكمال الدراسات لاختبار هذه الفرضية ".



