نائب الشيوخ: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتحسين الرعاية الصحية

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، صباح اليوم، من مجمع الإسماعيلية الطبي ، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، يعكس مدى اهتمام الرئيس بتطوير المنظومة الصحية وصحة وسلامة المواطن، مضيفًا أن مصر تمضي قدما في مرحلة البناء والتنمية على كافة المستويات.





وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي إهتمامًا بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويظهر ذلك جليًا من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس خلال السنوات القليلة الماضية مثل 100 مليون صحة، القضاء علي فيروس سي، ودعم صحة المرأة المصرية.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا الافتتاح يأتي في توقيت يعاني فيه العالم من نقص المؤسسات العلاجية، نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن مصر تؤكد أن عجلة الإنجازات لم ولن تتوقف، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في العلاج وخير دليل ايضًا للرد على المشككين في اهتمام مصر بحقوق الإنسان.