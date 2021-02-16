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محافظات

محافظة الإسكندرية: استنفار بالأجهزة التنفيذية لمواجهة حالة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

وشهدت المحافظة حالة من الاستنفار العام بكافة أجهزتها وقطاعاتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين جميع الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الطقس السيئة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابع محارب هيلع رئيس حي شرق أعمال تصريف مياه الامطار بنطاق الحي حيث تم شفط مياه الأمطار بشارع فوزي معاذ منطقة سموحة ،الطريق الزراعي أمام قرية الرابعة الناصرية، ش عبد السلام عارف، كوبري كليوباترا ، كوبري إبراهيم الشريف، كوبري العوايد ، ش ابوقير منطقة زيزينيا، جليم، ومحور المحمودية.

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وتفقدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع مصطفي كامل ، ش جمال عبد الناصر، ش خالد بن الوليد،  نفق ٤٥ قبلي ، ش ٤٥ قبلي، ش مصطفي كامل امام عزبة الشامي، ش المستجد، ش بن سلامة، ش بن عقيل.

وواصل اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزة ثان متابعة أعمال تصريف مياه الامطار بشارع ملك حفني السياحي، منطقة طوسون، كما تم المرور بكوبري المندرة قبلي،  ش ٢٥ مزلقان البحرية للتأكد من انتظام السيولة المرورية.

وعلي الصعيد ذاته ، تابع محمود بريك رئيس حي العامرية ثان أعمال تصريف مياه الامطار بطريق الكافوري،  أسفل كوبري العامرية.

وتفقد  السيد موسي رئيس حي العجمي أعمال تصريف وكسح تجمعات مياه الأمطار بشارع شهر العسل ، ش النقابات الهندسية منطقة البيطاش.
محافظة الإسكندرية: استنفار بالأجهزة التنفيذية لمواجهة حالة الطقس السيئ
محافظة الإسكندرية: استنفار بالأجهزة التنفيذية لمواجهة حالة الطقس السيئ
محافظة الإسكندرية: استنفار بالأجهزة التنفيذية لمواجهة حالة الطقس السيئ
محافظة الإسكندرية: استنفار بالأجهزة التنفيذية لمواجهة حالة الطقس السيئ
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