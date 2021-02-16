فرقة باليه الأوبرا تجوب القاهرة والإسكندرية ودمنهور

تخوض فرقة باليه اوبرا القاهرة جولة فنية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل تقدم خلالها مختارات من اشهر الباليهات الكلاسيكية العالمية والمعاصرة بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى.





ويأتي ذلك فى الثامنة مساء الاربعاء ، الخميس ، الجمعة ، الاحد 17 ، 18 ، 19 ، 21 فبراير على المسرح الكبير ومساء الخميس والجمعة 25 ، 26 فبراير على مسرح دار اوبرا دمنهور ومساء الاحد 28 فبراير والاثنين الاول من مارس على مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية منها رقصات نلتقى بها ، ديانا واكتيون ، سبارتاكوس ، چيزيل ودون كيشوت .





صمم الإضاءة والديكور والجرافيك المهندسون ياسر شعلان ، محمد الغرباوى ومحمد عبد الرازق





جدير بالذكر أن فرقة باليه اوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضاءها خبراء من الاتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين.





وأصبحت أحد فرق المركز الثقافي القومي ( دار الاوبرا المصرية ) عام 1991، قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية ، الصين ، جمهورية التشيك ، إيطاليا ، تركيا ، لبنان ، الأردن ، كندا وروسيا.