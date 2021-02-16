الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت خدمات لـ90 مليون مواطن بـ14 مليار جنيه

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرات الرئاسية كان لها دور كبير فى مواجهة أزمة كورونا، موضحًا أن " المبادرات قللت نسبة الوفيات بكورونا".





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، إن المبادرات الرئاسية قدمت خدمات لـ 90 مليون مواطن، بتكلفة 14 مليار جنيه.





ولفت إلى نجاح مبادرة " دعم صحة المراة و قوائم الانتظار، و 100 مليون صحة، و غيرها من المبادرات التى بدأت من 2018 وحتى اليوم".





وأشار إلى أن الدولة دعمت 700 ألف مواطن قاموا بعمل عمليات جراحية ضمن قوائم الانتظار منهم 300 ألف تمت خلال مواجهة أزمة كورونا.





وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بعدم توقف الخدمات الطبية و المبادرات الرئاسية بسبب كورونا.



