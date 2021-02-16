ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت خدمات لـ90 مليون مواطن بـ14 مليار جنيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:47 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرات الرئاسية كان لها دور كبير فى مواجهة أزمة كورونا، موضحًا أن " المبادرات قللت نسبة الوفيات بكورونا". 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، إن المبادرات الرئاسية قدمت خدمات لـ 90 مليون مواطن، بتكلفة 14 مليار جنيه.

ولفت إلى نجاح مبادرة "  دعم صحة المراة و قوائم الانتظار، و 100 مليون صحة، و غيرها من المبادرات التى بدأت من 2018 وحتى اليوم". 

وأشار إلى أن الدولة دعمت 700 ألف مواطن قاموا بعمل عمليات جراحية ضمن قوائم الانتظار منهم 300 ألف تمت خلال مواجهة أزمة كورونا.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بعدم توقف الخدمات الطبية و المبادرات الرئاسية بسبب كورونا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هيئة الرقابة الصحية توضح كيف ساهمت المبادرات الرئاسية في دعم القطاع الصحي

إجراء 724 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في البحيرة

وزيرة الصحة: وفيات كورونا أقل في الموجة الثانية

صحة البحيرة: متابعة 873 مصاب كورونا في العزل المنزلي

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا في البحيرة

هالة زايد: 90 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة

ترشيحاتنا

التموين: تطوير منظومة صناعة اللحوم وعلامة تجارية جديدة باسم JUST MEAT

ما تصدقوش السوشيال ميديا.. وزير التعليم: لم نرسل مواصفات امتحانات النقل «المجمعة» للمديريات حتى الآن

ليس صلاح أو فان دايك.. كاراجر يكشف أفضل صفقة أبرمها ليفربول منذ انطلاق البريميرليج

شايف خنزير.. والد ضحية سفاح الجيزة لـ صدى البلد: لو وقع في إيدي كنت قتلته |فيديو

وليد صلاح الدين يكشف عن التشكيل الأنسب للأهلي لمواجهة المريخ السوداني

أمريكا تعلن رسميا رفع مليشيات الحوثي من قوائم الإرهاب.. وتنديد عربي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيع السيارات الطائرة.. الصين تطرح كالرمان كينج KARLMANN KING أغلى وأفخم suv في العالم | صور

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

باقة أقل من 300 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات زيرو في هذه الفئة | صور