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ديني

الجندي: كل شخص سيحاسب عن أولاده وكيفية تربيتهم.. والنبي حذر من كثرة الإنجاب.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:01 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى التنمية والرقى بالمجتمع فى كل المجالات، لافتا إلى أن الانفجار السكاني يهدد بأكل الأخضر واليابس وبناء عليه يجب أن يأخذ الجميع بالأسباب ويعمل على تنظيم الأسرة لحماية المجتمع.


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "ليطمن قلبك"، المذاع على راديو "ميجاfm"، اليوم الثلاثاء: "الديون والاحتياج يسبب الألم والحزن، والاولاد طوق فى رقبة المرء كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شخص مننا هيتحاسب عن أولاده وكيفية تربيتهم، لأن هؤلاء رعية مسئول عنهم، فالانفجار السكاني هيوقف التنمية والحياة وهيفضى على السلع، والسكن، الله خلق الكون على قانون السببية، كل مخلوق لا يتأتى برزقه فهناك ناس بتموت من الجوع فى أفريقيا، لازم نعمل حساب كل طفل بيكون فى رقبتك، ولازم تقدر قدرتك على توفير كل احتياجاته".

واستكمل: "قال النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لن يبتلى الأمم بعدد المسلمين ولكن الكيف والحضارة والعلم، ومن هنا علينا أن نعمل على أن نربى أبطال قوية وليس بالعدد، والشيوخ الذين يفتون بتحريم تنظيم الأسرة ليس لها علاقة بالدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم، حذر من كثرة الخلفة، لأنكم لن تستطيعون التربية السليمة فيتكاثر عليكم الأمم رغم كثرة عددكم".

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