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توك شو

الأرصاد للمواطنين: ربنا معاكم في الجو الحالي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:13 م
طقس ممطر
طقس ممطر
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عادل نصار
كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات الحالة الجوية خلال الأيام الحالية.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إننا دخلنا في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي حذرنا منها بداية من اليوم الثلاثاء، مضيفة أن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن الصغرى على مستوى الجمهورية تصل لـ 6 درجات وتنخفض أكثر على الصعيد وتصل لتحت الصفر في سانت كاترين ومناطق مرتفعات وسط سيناء، والعظمى في القاهرة تصل لـ 11 درجة غدا.

وتابعت أن غدا الأمطار مستمرة غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وأمطار متوسطة على الدلتا وخفيفة في القاهرة، مستدركة أنه :"أقول للناس ربنا معاكم في طقس الفترة الحالية، وهذه موجة مستمرة إلى الخميس وبداية من الجمعة ستكون الأفضل".
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