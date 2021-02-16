5 مشروبات تشعرك بالدفء في ظل موجة البرد

نقدم لكم طريقة عمل 5 مشروبات شتوية تزيد الشعور بالدفء وتمنح الجسم الطاقة والحيوية وفى نفس الوقت تمتلك قدر كبير من الفوائد الغذائية والصحية المناسبة لمثل هذا الطقس.





طريقة عمل السحلب

لـ نجلاء الشرشابى

مقادير السحلب

كوب لبن بودرة

كوب سكر بودره

كوب أرز مصرى مطحون أو دقيق أرز

3 ملعقة كبيرة نشا جوز هند فانيليا لبن

عسل للتحلية

سمسم محمص

فول سودانى

طريقة تحضير السحلب

* إخلطى اللبن البوردة والسكر البودرة والنشا والأرز المطحون مع الفانيليا وجوز الهند وجزء من السمسم المحمص





* قلبى حسب كمية اللبن كمية من الخليط على النار أضفى العسل للتحلية حسب الرغبة و اسكبي السحلب فى كوبايات وأضيفى على الوجة فول سودانى مجروش وسمسم محمص وقدميه





طريقة عمل الحلبسة

لـ سالى فؤاد

مقادير الحلبسة

2 كوب حمص مسلوق

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

بصلة مقطعة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم او صحيح

كمون

كزبرة

ملح

فلفل اسود

شطة

عصير ليمون

ماء حسب الاحتياج

ليمون شرائح للزينة

طريقة تحضير الحلبسة

* يوضع ماء على النار مع الطماطم المقطعة و الصلصة و البصل والثوم والكمون وكزبرة و يضاف الشطة وملح وفلفل ويقلب جيدا ويترك ليغلي





* يضرب الخليط السابق في الخلاط ثم يضاف الحمص على النار ويترك ليغلي و يقدم مع عصير ليمون، يمكن وضع الحمص مباشرة مع الماء وترك الخليط كله يغلي ثم يقدم مزين بشرائح الليمون





طريقة عمل جاناش

اماني رفعت

مقادير جاناش

200 جرام شيكولاته غامقة

300 مل كريمة

زبدة ملح

3 حبات يوسفى

بسكوت سادة

طريقة تحضير جاناش

* اخلطى الشيكولاته مع الزبدة و الكريمة و رشة ملح و ضيفى بشر يوسفى و اتركيه حتى تذوب الشيكولاته كلها





* قسمى الشيكولاته فى كاسات الاسبرسو الصغيرة و يقطع بقية اليوسفى ليقدم معها مع البسكوت و تقدم .





طريقة عمل قهوة باللوز لـ غادة جميل مقادير قهوة باللوز قهوة سريعة الذوبان لبن لوز مطحون سكر كريم شانتيه شيكولاتة مبشورة طريقة تحضير قهوة باللوز * يمزج اللبن مع السكر و يضاف القهوة سريعة الذوبان و اللوز المطحون على النار حتى تغلي ثم يضاف الشيكولاتة المبشورة و تزين بالكريم شانتيه والشيكولاتة المبشورة وتقدم



مشروب لبن بالزنجبيل

نجلاء الشرشابى

مقادير مشروب لبن بالزنجبيل

لبن

زنجبيل بودرة

قرفة عيدان

عسل نحل

ماء

طريقة تحضير مشروب لبن بالزنجبيل

* ضعي الزنجبيل فى القليل من الماء وقلبيه جيدا ثم أضيفى القرفة العيدان وإتركى الخليط حتى الغليان





* أضيفى اللبن وعسل النحل وقلبى و صفى الخليط وصبيه فى كوبايات التقديم







