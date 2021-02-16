ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من هجوم أربيل في العراق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:50 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
محمد عثمان
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يحتفظ بحق الرد على تضرر القوات الأمريكية، خلال تعرض مدينة أربيل العراقية لهجوم صاروخي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي: "للرئيس الأمريكي الحق في الرد في أي وقت لكننا سننتظر تحديد المسؤولين عن هجوم أربيل".

وأضافت: "نتواصل مع شركائنا العراقيين لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم أربيل"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تواصل مع نظيره العراقي، فؤاد حسين،  للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

من جانبه، أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، محادثة هاتفية مع نظيره العراقي، وبحثا خلالها تطورات الوضع في أربيل.

وقال أوستن خلال الاتصال إن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم شركائها العراقيين في جهودهم للدفاع عن سيادة البلاد"، معربًا عن إدانته الشديدة للهجوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زار مصر واشتهر بالعراق.. أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية

لويد أوستن مرشح بايدن لوزارة الدفاع.. 10 معلومات عن مهندس الهجوم على داعش في العراق وسوريا

استهتر بداعش.. اتهامات خطيرة في سجل الجنرال لويد أوستن مرشح بايدن لمنصب وزير الدفاع

أول تعليق من أوستن على ترشيحه لمنصب وزير الدفاع الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع

البيت الأبيض:الحوثيون يهدفون لإطالة حرب اليمن باستهداف السعودية

ترشيحاتنا

ثلوج .. الأرصاد توضح المحافظات التى ستشهد أمطارا شديدة .. فيديو

بدون جماهير.. الموافقة الأمنية تحسم إقامة مباراة الأهلي والزمالك

«معلش» كلمته المفضلة.. سفير النمسا في مصر: أنا زملكاوي للأسف

هدية الجيش الأبيض.. وزيرة الصحة تقدم درعا تذكاريا من الأطقم الطبية للرئيس السيسي

الزمالك يستقدم أحدث جهاز استشفاء عالمي للفريق

خالد الغندور: الله يكون في عون الأهلي والمريخ النهارده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب