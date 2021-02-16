ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مرحلة دقيقة من تاريخ مصر.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء لجان مجلس النواب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:52 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن".

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالترحيب برؤساء اللجان النوعية و قدم لهم التهنئة بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني، ودور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مؤكدا على الدور المهم للبرلمان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية؛ سواء في دوره التشريعي المهم لإنجاز القوانين والتشريعات التي تحقق مصلحة الوطن، ولدوره الرقابي والإرشادي للحكومة وكافة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية في الدولة، كما نص الدستور على ذلك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه الشديد على عقد هذا الاجتماع، مشددا على أنه لن يكون الأخير، بل سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية خلال الفترة المقبلة؛ بغرض التشاور والتواصل الدائم بين الحكومة والبرلمان، معربا عن ترحيبه كذلك بلقاء أعضاء مجلس النواب وليس فقط رؤساء اللجان النوعية خلال الفترات القادمة لمناقشة القضايا الجوهرية التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.

وأشار إلى حضور أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين؛ لمناقشة قضية مهمة تتمثل في الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والتي سيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة، بعد توقف البناء بموجب قرار للحكومة، فكان من المهم طرح الأبعاد الجديدة للقضية أمام أعضاء اللجنتين، للاستماع لآرائهم حولها.

و أكد مدبولي حرصه على الاستماع إلى كافة الآراء التي يمكن الاستفادة منها في أي قضية تمس مصلحة المواطنين بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه تقليد يتبعه منذ أن كان وزيرا للإسكان، واستمر عليه بعد تولي منصبه كرئيس للوزراء، وحريص على استمرار هذا النهج خلال المرحلة المقبلة،لان الحكومة والبرلمان يستهدفان في نهاية الأمر الصالح العام ومصلحة المواطن المصري. 

وأشار إلى أن أي خلاف في الرأي لا يسبب أي مشكلات؛ فهذه هي سمة العمل السياسيّ وهي الاختلاف والتباين في بعض الآراء، لكن في نهاية الحال الجميع متفق على تحقيق الصالح العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية

بعد رسالة الحكومة للبرلمان.. النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية.. ورفع الجلسة العامة لحين الانعقاد الأحد المقبل

نائب: الحكومة بادرت بإعلان التعاون مع البرلمان

غدا اجتماع رئيس الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

اجتماع رئيس الحكومة ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.. اليوم

مش الريف أو المدن الجديدة.. الحكومة: اشتراطات البناء الجديد ستطبق على مدن العمران القائم

ترشيحاتنا

نداء عاجل من وزارة الشئون الإسلامية السعودية للمصلين في المساجد بشأن كورونا

قصة "أحمد زبزوبي" .. صاحب أطول شعر في مصر | فيديو

التموين: تطوير منظومة صناعة اللحوم وعلامة تجارية جديدة باسم JUST MEAT

بعد السقوط أمام صن داونز.. تدخل عاجل من تركي آل الشيخ لإنقاذ الهلال

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب