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رياضة

هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:01 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة اللاعبين المتواجدين في المعسكر المغلق بالسويس استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

سيراميكا كليوباترا يلتقي مع الاتحاد السكندري في الخامسة مساء غد الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا في معسكر المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر.

خط الدفاع: محمود صقر - رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - سيف تقا - طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي.

خط الوسط: محمد توني - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - محمد ابراهيم - صالح جمعة.

خط الهجوم: وينفول كوبينا - رجب عمران - شريف دابو - ميدو جابر - محمد مسعد - أحمد غنيم - أحمد ياسر ريان.

ويغيب شادي حسين للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء غزل المحلة الماضي، ويغيب ايضا كوامي بونسو ومحمود نبيل وعبد الله محمود للإصابة، بالإضافة إلى مصطفى ميسي الذي أجرى عملية إزالة كيس دهني.
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