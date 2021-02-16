ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

غرامة تصل لـ 20 ألف جنيه والحبس 5 سنوات .. عقوبة نشر أخبار كاذبة على السوشيال ميديا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:25 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
سماح أنور
يعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات  جريمة يعاقب عليها،و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
 
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غرامات تصل لـ 50 ألف جنيه.. عقوبات جديدة تنتظر سارق الواي فاي

20 ألف جنيه غرامة.. عقوبات تنتظر سناء سيف لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

الحبس والغرامة.. عقوبات تنتظر مروج الشائعات

ماذا ينتظر مروجو فيديو حظر التجول؟.. تفاصيل

محمد قمصان.. مدعي السرطان يواجه الحبس عام وغرامة 20 ألف جنيه

الحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه تنتظر محارب السرطان المزيف

ترشيحاتنا

صدام مرتقب.. كوريا الشمالية تسعى لسرقة معلومات لقاح فايزر الأمريكي

بدون جماهير.. الموافقة الأمنية تحسم إقامة مباراة الأهلي والزمالك

جلسة الـ30 دقيقة.. تفاصيل أول ظهور لـ سفاح الجيزة أمام الجنايات.. ووالد الضحية: كنت شايفه خنزير

ثلوج على سيناء والحرارة تحت الصفر.. طقس الغد شديد البرودة وأمطار على 23 منطقة بالجمهورية

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هل يقرر الأعلى للجامعات تأجيل الدراسة في اجتماعه المقبل؟.. التعليم العالي تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب

بألوان الباستيل.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال على إنستجرام