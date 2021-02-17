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مرأة

بدون رجيم قاسٍ.. أسرع رجيم متوازن لإنقاص الوزن الزائد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

للتخلص من الكرش ونحت قوامك بدون رجيم قاسٍ بسرعة، إليك رجيم متوازن لإنقاص الوزن الزائد يقدمه موقع هيلث.


الأسبوع الأول ..
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا: 

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرامات
سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..
طبق شوفان بلبن خالي الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا

أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه

سناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة 

يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون
لمزيد من حرق الدهون يمكن بين الوجبات تناول المشروب التالى فهو يساعد على تعزيز الأيض وحرق أسرع للدهون

الأسبوع الثانى
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
أو
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادى بالليمون

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

مشروب القرفة والمريمارية

مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة أوراق مريمارية
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق المريمارية والقرفة
أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب
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