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أخبار العالم

استعدادا للحرب.. إسرائيل تجري تدريبا على استهداف 3 آلاف موقع لحزب الله

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:26 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدريبًا عسكريًا مفاجئًا، انطلق يوم الأحد الماضي، استهدف خلاله 3 آلاف هدفًا تحاكي مواقع لحزب الله اللبناني خلال 24 ساعة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن التدريب شمل مهاجمة منظومة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان ومدينة بيروت.

ونقل موقع "واللا" عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن التدريب شمل تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لمواجهة "صواريخ حزب الله التي قد تستهدف قواعد القوات الجوية الإسرائيلية والتجمعات السكانية".

وأضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية تدربت على مهاجمة 3 آلاف هدفًا لحزب الله خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن "حرب لبنان الثانية، شملت 32 يومًا من القتال، تمت خلالها مهاجمة حوالي 5000 هدف - بمعدل 100 هدف في اليوم".

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو الإسرائيلي "أنهى التمرين المفاجىء الذي أطلقه يوم الأحد، لفحص كافة الآليات والمسارات العسكرية في سلاح الجو وكيفية التفاعل في حالات التأهب القصوى".
 
وأضاف أن "كافة تشكيلات سلاح الجو شاركت في التدريب، بما في ذلك عشرات الطائرات، والقوات النظامية والاحتياط التي تم استدعائها على وجه السرعة".

وتابع أن "التمرين حاكى سيناريوهات قتال عالية الكثافة"، وشمل "القدرات الهجومية، وآليات حماية الأجواء"، و"مسارات القيادة والتحكم والتخطيط الدقيق، والهجوم الموسع".
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