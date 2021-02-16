نجيب جبرائيل: المطلوب معارضة وطنية تبني ولا تهدم .. فيديو

قال نجيب جبرائيل رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي اليوم في محافظة الإسماعيلية، إن الرئيس السيسي قدم فلسفة رائعة حول في مصر . شكل المعارضة المطلوبة





وأضاف نجيب جبرائيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، ان المعارضة حق أصيل ، ويجب ان تكون معارضة مدركة واعية تتحدث بمعلومات على أرض الواقع .





وتابع نجيب جبرائيل:" المطلوب هو معارضة تبني ولا تهدم ومعارضة لا تدعو إلى نشر الأخبار الكاذبة ونشر الفوضى ونشر الشائعات ".





وأكمل نجيب جبرائيل:" الرئيس السيسي قدم اليوم صورة جميلة حول حقوق الإنسان ومنها حق الإنسان في المسكن والملبس والتعليم والرعاية الصحية والحياة في بيئة نظيفة ".



