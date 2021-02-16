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محافظات

بسبب سقوط نخلة ..غلق طريق وقطع أسلاك الكهرباء في بني سويف

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:21 م
سقوط نخلة
سقوط نخلة
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محمد عبدالحليم
سقطت "نخلة" على الأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة، اليوم الثلاثاء، بالمدخل القبلي لمدينة ببني سويف، جنوب بني سويف، نتيجة الرياح الشديدة والطقس السيئ، ما تسبب في إغلاق الطريق، قبل أن تتمكن الأجهزة التنفيذية من رفعها وإعادة فتح الطري أمام السيارات.

وكانت غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، جنوب بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، تلقت إشارة بسقوط على الأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة، بالمدخل القبلي لمدينة ببا، ما تسبب في غلق الطريق وتوقف حركة السيارات.

ودفعت الوحدة المحلية بـ2 لودر وسيارة قلاب للتعامل مع الحادث وتم التنسيق مع وحدة مرور ببا و هندسة كهرباء ببا، رفع النخلة من نهر الطريق، وإعادة فتحه أمام السيارات، بينما قام فنيو الكهرباء بإصلاح الأسلاك وأعمدة الإنارة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أصدر توجيهاته، أمس الاثنين، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة  للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

يأتي ذلك عقب إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ  يصاحبها انخفاض في درجات الحراراة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح والرمال المثيرة للأتربة على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد، في الفترة من 14 إلى 18فبرابر الجاري.

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