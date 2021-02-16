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أخبار العالم

تصعيد خطير.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط بشأن هجوم أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:50 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا
أدان  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل مساء أمس، باعتبارها تشكل تصعيدًا خطيرا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في اقليم كردستان العراق.


وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية بأن الأمين العام أكد على أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من اجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مشددا على ان استقرار اقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.


وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد على تضامن الجامعة العربية مع العراق في حربه ضد الارهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التي تتخذها في كل ما من شأنه ان يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعه.
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