فاروق الباز: أصبح هناك تراجع بمجال العلوم والبحث العلمي بعد الثورات .. فيديو

أكد العالم الكبير الدكتور فاروق الباز أن كورونا مازالت مستمرة بشكل كبير، موضحا أنه يقوم بنشاطاته من المنزل ولا يستطيع الخروج.





وأضاف الباز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج انت المحور عبر فضائية المحور أن مصر في السابق كان لها مكانة كبيرة في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى ان كان هناك عظام في العلوم.





وتابع العالم الكبير أن اليوم بعد الثورات أصبح هناك تراجعا وأصبح هناك أولوية لإحتياجات الحياه من الماديات فقط وأصبح هناك غير اهتمام بالعلم.





وأشار الباز أنه حدث تغيير عقل الناس ونوعية تفكيرهم للعلم والمعرفة، مؤكدا أنه لا يوجد الآن علم ومعرفة.