بعد 30 دقيقة .. تعادل سلبى بين الأهلى والمريخ السوداني

استمر التعادل السلبى بين الأهلى والمريخ السودانى بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات دورى أبطال أفريقيا.





وسبق أن التقى الأهلي المريخ السوداني في العديد من المناسبات نستعرضها في السطور التالية:





خاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في نسخة 1993.





نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة فيما خسر مباراة واحدة.





ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الإفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله الكابتن محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الإفريقية ورئيس النادي الأهلي الحالي.





أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.





ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.





بلغت مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فرق السودان 14 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 7 مباريات وخسر في 3 فيما انتهت 4 مواجهات بالتعادل.





نجح خط هجوم النادي الأهلي في زيارة شباك الفرق السودانية في 18 مناسبة واهتزت شباكه في 11 مناسبة.



