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مرأة

5 أطعمة تساعدك في الحصول على نوم هادئ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:10 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة تساعد على علاج الأرق ومساعدتك على النوم الهادئ دون الاستيقاظ في منتصف الليل إليك وفقا لموقع Bright Side  أطعمة ثبت أنها تساعد على منحك نوم هادئ. 

1. سمك السلمون
الأسماك الدهنية ، وخاصة السلمون ، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د. والذي ثبت أنه تعزز النوم

وبشكل أكثر تحديدًا ، وُجد أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أكثر عرضة لمشاكل النوم. و السلمون هي واحدة من أغنى مصادر فيتامين D

2. اللوز والجوز
اللوز غني بمادة تسمى الميلاتونين . كما أنها غنية  بالمغنيسيوم والكالسيوم ، وهما من المعادن التي تساعد على استرخاء عضلاتك. الطريقة التي يعمل بها المغنيسيوم هي عن طريق تقليل الالتهاب الذي يمكن أن يسبب الكثير من القلق والألم للمريض.

يوفر الجوز خصائص متشابهة جدًا ويحتوي أيضًا على التربتوفان ، وهو حمض أميني يحفز النوم. تم العثور على هذا الحمض لتقديم المساعدة للمرضى الذين يعانون من الأرق الخفيف. كما أن الجوز غني بالأحماض الدهنية التي ترفع مستويات السيروتونين أعلى مما يساعدك على النوم بشكل أسرع.

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3. شاي الاعشاب
شاي البابونج، على وجه الخصوص، ويحتوي على جرعات عالية من  فلافونيس  من ناحية ، تقلل الفلافونات من الالتهاب مما يؤدي إلى نوم خالٍ من الإجهاد. من ناحية أخرى ، يعد الأبيجينين مضادًا رائعًا للأكسدة ولديه القدرة على تعزيز النعاس وتقليل آثار الأرق.

4. كيوي
  ارتفاع مستوى السيروتونين في الكيوي هو السبب الرئيسي في أنه يمكن أن يكون مفيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالأرق.

5. . الكرز
الكرز الحامض غني بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. بفضل كل هذه الخصائص ،  اقترحت دراسة أنها يمكن أن تساعد في علاج الأرق. أنها تقلل من الالتهاب ، في حين أنها تزيد من مستويات الميلاتونين.

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