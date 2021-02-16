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أخبار العالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: سنقدم التشكيلة الحكومية للبرلمان خلال أيام

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:19 م
محمد المنفي
محمد المنفي
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محمد عثمان
أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم التشكيلة الحكومية الليبية الجديدة للبرلمان الليبي خلال أيام.

وقال المنفي في تصريح لقناة "العربية": "سنقدم التشكيلة الحكومية للبرلمان خلال أيام"، مضيفًا: "موقفنا مطابق مع الحكومة لدعم المصالحة".

ووصل المنفي، ، إلى العاصمة طرابلس، في أول زيارة له للغرب الليبي منذ توليه منصبه، وذلك في إطار مساعيه لتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية قبل استلام مهامه رسميا، وجهوده لدفع العملية السياسية في بلاده حتى إجراء انتخابات عامة بنهاية العام الجاري حيث أكد على أن مشاورات تشكيل الحكومة بدأت وستكون جاهزة خلال 10 أيام.

وكان في استقبال المنفي في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، كل من نائبه عبدالله اللافي ورئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى بعض القيادات العسكرية.
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