مصر خط أحمر.. تعليق شقيق أحد شهداء ليبيا على فيلم السرب

علّق بشير اسطفانوس، شقيق الشهيد بيشوى والشهيد صامويل، اللذان استشهدا على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا ، على فيلم السرب.





وقال "بشير" في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "فيلم السرب يشعرنا بالسعادة، ورسالة تؤكد أن مصر خط أحمر".





وأضاف بشير اسطفانوس : " الأفلام المشابهة لفيلم السرب؛ تعتبر أفلامًا تاريخية، ويجب على كل دول العالم مشاهدتها".



