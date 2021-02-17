مصر خط أحمر.. تعليق شقيق أحد شهداء ليبيا على فيلم السرب

علّق بشير اسطفانوس، شقيق الشهيد بيشوى والشهيد صامويل، اللذان استشهدا على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، على فيلم السرب.
وقال "بشير" في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "فيلم السرب يشعرنا بالسعادة، ورسالة تؤكد أن مصر خط أحمر".
وأضاف بشير اسطفانوس: "الأفلام المشابهة لفيلم السرب؛ تعتبر أفلامًا تاريخية، ويجب على كل دول العالم مشاهدتها".
وأكمل بشير اسطفانوس: "الرئيس السيسي أب لنا جميعًا، جلب حق أبنائنا الشهداء، ولا يوجد فرد واحد في الدولة المصرية مهمش وكل مواطن له حق يحصل عليه تحت رعاية الرئيس السيسي".