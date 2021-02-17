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رياضة

أرقام تاريخية لـ مبابي وباريس سان جيرمان بعد سحق برشلونة برباعية في الكامب نو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:59 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق باريس سان جيرمان، نتيجة تاريخية؛ بعد فوزه برباعية مقابل هدف على برشلونة في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تسجيل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هاتريك.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أرقام المباراة:

أصبح كيليان مبابي ثاني لاعب في دوري أبطال أوروبا يسجل ثنائية خارج الأرض ضد برشلونة في الأدوار الإقصائية، بعد فيرينك بوشكاش لريال مدريد في نصف نهائي 1959-60.

كما بات مبابي ثالث لاعب يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة ، بعد فاوستينو أسبريلا لنيوكاسل وأندري شيفتشينكو لصالح دينامو كييف (كلاهما في 1997).

وبات باريس سان جيرمان مسجلا في 20 مباراة على التوالي خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، فقط ريال مدريد لديه سلسلة أكبر من التسجيل خارج أرضه (22 مباراة).

وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق يهزم برشلونة على ملعب كامب نو في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ بايرن ميونخ في 2013.
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