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أخبار العالم

إدارة بايدن: الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح الآن مع إيران

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:03 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015، كان فعالا في منعها من إنتاج المواد اللازمة للحصول على أسلحة نووية.

وأضاف "بلينكن"، في حوار مع إذاعة "إن بي آر" الأمريكية، أن سياسة الولايات المتحدة لا تزال تقضي بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح الآن مع إيران، لكنها لا تزال بعيدة عن الامتثال لتعهداتها.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى يجب أن تكون "عودة إيران إلى الامتثال ببنود الاتفاق"، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة أيضًا إلى العمل على اتفاق أطول وأقوى من الاتفاق الأصلي.

وتابع الوزير الأمريكي: "كان الرئيس بايدن واضحا في أنهم إذا امتثلوا، فسنفعل الشيء ذاته.. الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح الآن".

وشدد بلينكن على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة ببرنامج صواريخ إيران الباليستية وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق أكدت إيران أنها ستوقف العمل بالالتزامات المتعلقة بالاتفاق النووي  بحلول 21 فبراير الجاري في حال عدم رفع العقوبات المفروضة عليها.
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