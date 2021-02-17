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فن

فيلم قبل الأربعين يتجاوز مليون جنيه في دور العرض

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:52 ص
فيلم قبل الأربعين
فيلم قبل الأربعين
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم «قبل الأربعين» إيرادًا، يوم الثلاثاء 16 فبراير، قدره 36 ألفًا و948 جنيهًا، لتقفز إيراداته الإجمالية حتى الآن إلى مليون و71 ألف جنيه بعد أسبوعين من طرحه في دور العرض السينمائي. 

يشار إلى أن تدور فكرة فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعية لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

وطرحت الشركة المنتجة فى الأسابيع الماضية البرومو التشويقي بجانب الأفيشات الدعائية الخاصة بالعمل والذي سيطر عليهم الغموض والتشويق نظرًا لطبيعة الأحداث إضافة إلى طرح أفيش لكل بطل من الأبطال مما حفز نجوم هذا العمل جميعًا علي نزول أفيش كل منهم علي حدة علي وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ولاقت رواجًا ورد فعل إيجابي من قبل المتابعين المحبين لديهم.

جدير بالذكر بأن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن نخبة من النجوم وهم :داليا مصطفى، بسمة ، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد ، محمد على ‏رزق ، أحمد حلاوة ، معتز هشام ، لبنى ونس ، جميل برسوم وأخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.
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