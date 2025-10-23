الأنبا ميخائيل يترأس القداس الإلهي ويُجري معمودية بدير الأنبا برسوم بالمعصرة

ترأس الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان والمعصرة وتوابعها، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالعصار بالمعصرة.

وشارك نيافته في الصلاة عدد من كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، ومكرسات الدير، وجموع من الشعب، في أجواء روحية مملوءة بالفرح والبركة.

وخلال القداس قام نيافته بمعمودية طفلة من بنات الإيبارشية، وسط فرحة أسرتها ومشاركة الحاضرين.

وتأتي هذه المناسبة ضمن الأنشطة الرعوية والخدمية التي يحرص نيافة الأنبا ميخائيل على متابعتها باستمرار، دعمًا للحياة الروحية في الإيبارشية وتنشيطًا للعمل الكنسي والرعوي بين أبنائها.