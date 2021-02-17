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أخبار العالم

زلزال بقوة5.1 ريختر يضرب اليونان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:12 ص
مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أنه تم تسجيل زلزال بلغت قوته 5,1 درجة في اليونان اليوم الأربعاء.

وكان مركز الزلزال على عمق 2 كم، وعلى بعد 22 كم شمال شرقي مدينة باتراس البالغ عدد سكانها حوالي 168 ألف نسمة. 

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر أمس الثلاثاء جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، مضيفة أنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد في أعقاب الزلزال.

يأتي ذلك بعد أيام من زلزال قوي وقع قبالة ساحل شرق اليابان السبت الماضي، مما أدى لإصابة العشرات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لكن لم تقع أضرار جسيمة على ما يبدو ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي".
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