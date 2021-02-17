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ديني

هل يجوز التيمم في البرد الشديد بدلا من الوضوء ؟ .. علي جمعة: يجوز في حالة واحدة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:07 ص
التيمم
التيمم
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عبد الرحمن محمد
مع البرد الشديد الذي تشهده البلاد هذه الأيام قد يصيب الإنسان بعض الكسل في أداء العبادات وقد يؤخر الصلاة عن وقتها ، وذلك بسبب برودة المياه ، وفي هذا الصدد ورد سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: ما حكم التيمم في حالة البرد الشديد ؟


أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر ، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.


وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردا على أسئلة المصلين قائلا: الوضوء في البرد القارس والذي تبلغ درجة حرارته تحت الصفر ، أيضا لا يكون إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالشخص المتوضئ كأن يكون الوضوء سيحدث له عاهة مستديمة أو أي ضرر بالغ.


وتابع: الوضوء سلاح المؤمن لأنه سيلبي التوجيه النبوي حيث ما أدركته الصلاة ، كما أن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.


هل يجوز التيمم بدلا من الاغتسال خوفا من المرض

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "هل يجوز لي التيمم بدلًا من الاغتسال لصلاة الفجر حاضرًا خوفًا من المرض وقبل خروج الوقت، وعند الاغتسال قبل صلاة الظهر أقوم بإعادة صلاة الصبح مع العلم أني أصاب بنزلات برد ولا أستطيع النوم بعد الاغتسال بسبب البرد.


أجابت الدار، أنه لا مانع من التيمم بدلًا من الاغتسال إذا خاف الإنسان على نفسه من المرض الذي لا يقدر معه على استعمال الماء، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه، ولا يجب على السائل إعادة الصلاة مرة ثانية.
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