ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لماذا يزحف بعض الرضع إلى الوراء؟

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:16 ص
لماذا يزحف الطفل
لماذا يزحف الطفل للوراء
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

الزحف هو جزء من النمو الحركي الإجمالي للرضيع، والذي يشير إلى حركات العضلات الكبيرة مثل القدرة على الجلوس والمشي والجري، وعلى الرغم من أنها تبدو بسيطة، إلا أن هذه المهارات الحركية الكبرى تتطلب عمل الأعصاب والعضلات والعظام جنبًا إلى جنب وبشكل جيد. 


عندما يبدأ طفلك في الزحف، عادة ما بين ستة إلى تسعة أشهر، قد يختار الطريقة الأسهل والأكثر فعالية مثل زحف الكوماندوز، حيث يتجول حول بطنه. إذا وجد الطفل أنه من السهل الزحف للخلف، فقد يختار ذلك لأسباب عديدة.

 

إذا شعر الطفل بأنه أقوى على ذراعيه أكثر من ساقيه، فسوف يدفع نفسه للخلف ويزحف للخلف أو ينطلق للخلف.


تكون أجسام الأطفال العلوية أكثر تطورًا من الأجزاء السفلية في البداية، وهذا سبب آخر لزحف الأطفال للخلف.


عندما تصبح ساقاه أقوى، يبدأ الصغير في الزحف إلى الأمام، وحتى لو تخطت الزحف إلى الأمام أو تخطت الزحف تمامًا، فهذا طبيعي تمامًا، هذا لا يعني أنها فاتتها علامة فارقة.


لاحظ أن الأطفال الخدج قد يستغرقون وقتًا أطول من أقرانهم للوصول إلى هذه المعالم.


في بعض الأحيان، قد يستغرق الأطفال الذين يزيد وزنهم عن الوزن الطبيعي وقتًا أطول في الزحف مقارنة بالأطفال الأصحاء.

مصدر المعلومات موقع kids.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترتيب وتوقيت فقدان أسنان الأطفال

من التدريب على الحمام للعقاب... كيفية التعامل مع الطفل العنيد

استمع إليه.. نصائح لتربية طفل قوي الإرادة

فوائد تدليك الطفل

فائدة النوم للأطفال حديثي الولادة

يحفز الأعصاب والدورة الدموية .. فوائد تدليك ظهر الطفل الرضيع قبل النوم يوميا

ترشيحاتنا

أمريكا لن تصمت.. البنتاجون: هذه الدولة أكبر تهديد لنا وللناتو

في عيد ميلاد تيم حسن.. قصة زواجه من صديقة طليقته

حكام الأربعاء بالدورى.. البنا يدير مباراة الزمالك والإسماعيلي

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

حكم الوديعة في البنك.. والفرق بين البنوك الإسلامية وغيرها

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

Advertisements

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية