لماذا يزحف بعض الرضع إلى الوراء؟

الزحف هو جزء من النمو الحركي الإجمالي للرضيع، والذي يشير إلى حركات العضلات الكبيرة مثل القدرة على الجلوس والمشي والجري، وعلى الرغم من أنها تبدو بسيطة، إلا أن هذه المهارات الحركية الكبرى تتطلب عمل الأعصاب والعضلات والعظام جنبًا إلى جنب وبشكل جيد.





عندما يبدأ طفلك في الزحف، عادة ما بين ستة إلى تسعة أشهر، قد يختار الطريقة الأسهل والأكثر فعالية مثل زحف الكوماندوز، حيث يتجول حول بطنه. إذا وجد الطفل أنه من السهل الزحف للخلف، فقد يختار ذلك لأسباب عديدة.

إذا شعر الطفل بأنه أقوى على ذراعيه أكثر من ساقيه، فسوف يدفع نفسه للخلف ويزحف للخلف أو ينطلق للخلف.





تكون أجسام الأطفال العلوية أكثر تطورًا من الأجزاء السفلية في البداية، وهذا سبب آخر لزحف الأطفال للخلف.





عندما تصبح ساقاه أقوى، يبدأ الصغير في الزحف إلى الأمام، وحتى لو تخطت الزحف إلى الأمام أو تخطت الزحف تمامًا، فهذا طبيعي تمامًا، هذا لا يعني أنها فاتتها علامة فارقة.





لاحظ أن الأطفال الخدج قد يستغرقون وقتًا أطول من أقرانهم للوصول إلى هذه المعالم.





في بعض الأحيان، قد يستغرق الأطفال الذين يزيد وزنهم عن الوزن الطبيعي وقتًا أطول في الزحف مقارنة بالأطفال الأصحاء.

مصدر المعلومات موقع kids.