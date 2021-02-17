ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صاحب إفيه يا عمري: الناس عرفتني بيه وفتحت محل بنفس الاسم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:07 ص
مصطفي عباس
مصطفي عباس
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الفنان مصطفي عباس، صاحب إفيه "يا عمري"، إنه لم يتصور أن إفيه لا يتعدى كلمات قليلة سيحفظ له مكانا في نفوس الجمهور لسنوات طويلة، بعد ومرور كل تلك السنين يقوم بإنشاء مشروع خاص به متمثل في محل صغير للعبة البلاي ستيشن ولكنه سمى اسم المحل  " يا عمري"، معقبا " انا اتعرفت بالاسم دا علشان كدا هو قريب لقلبي".

وأضاف"مصطفي عباس"، خلال حواره في برنامج "صباح الورد المذاع عبر فضائية "تن"، أن إفيه "انت عمري" جملته الشهيرة التي أداها في فيلم "أبو علي" قبل 16 سنة مع الفنان كريم عبدالعزيز، وكان هذا المشهد سبب توقف حياته الفنية وذلك لأن عدم توافر عمل فني يناسب الشكل الذي عرفه به الجمهور، فقام بالتفكير  بفتح محلا ل "للبلاي ستيشن"، في المنطقة التي ولد وعاش بها، ليكون مصدرا للدخل له عوضا عن المجال الفني، الذي توقف حاليا لظروف خارجة عن إرادته.

وأشار"عباس"، إلى أنه قرر أن يكون لديه مشروعه الخاص، لأنه لا يفضل العمل عند الآخرين، وبافتتاحه مشروعا خاص به سيساعده على الوجود بأي عمل فني وقت ما يريد، "كل دي أسباب خلتني أفكر في مشروع خاص بيا وأتمنى أنه ينجح".

وأكد صاحب إفيه "يا عمري"، أن أسباب عديدة كانت دافعا له لاختيار فكرة محل "للبلاي ستيشن"، من بينها أنه مشروع غير مكلف ونسبة المخاطرة به غير كبيرة، فضلا عن أنه لا يحتاج إلى خبرة كبيرة في ذلك المجال ويمكن للشخص العادي إدارته.

وأوضح أن سبب اختيار لافتة "يا عمري" على المحل كان ذلك المشهد هو أكثر أعماله التي علقت في ذهن الجمهور، قائلا "الناس بتحب المشهد وديما بتفتكرني بيه، ولما بيشوفني بيكلموني عليه".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

«هاني» أهم من «كورونا»؟!

رسالة جديدة من والدة المتهم في قضية الفيرمونت بعد إخلاء سبيله

مطبلاتية وممثلة ومخرجة.. علا عطيان تبهر الجميع في عزفها على الطبلة.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد أزمة الوداد وكايزر تشيفز.. الجبلاية تدرس استضافة مباراة بلوزداد وصنداونز

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

القاهرة خارج التصنيف.. صندوق مكافحة الإدمان: المنيا وسوهاج أعلى المحافظات فى تعاطى المخدرات

بجروح كارثية.. عائلة طفل تعذبه حتى الموت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور