صاحب إفيه يا عمري: الناس عرفتني بيه وفتحت محل بنفس الاسم

قال الفنان مصطفي عباس، صاحب إفيه "يا عمري"، إنه لم يتصور أن إفيه لا يتعدى كلمات قليلة سيحفظ له مكانا في نفوس الجمهور لسنوات طويلة، بعد ومرور كل تلك السنين يقوم بإنشاء مشروع خاص به متمثل في محل صغير للعبة البلاي ستيشن ولكنه سمى اسم المحل " يا عمري"، معقبا " انا اتعرفت بالاسم دا علشان كدا هو قريب لقلبي".





وأضاف"مصطفي عباس"، خلال حواره في برنامج "صباح الورد المذاع عبر فضائية "تن"، أن إفيه "انت عمري" جملته الشهيرة التي أداها في فيلم "أبو علي" قبل 16 سنة مع الفنان كريم عبدالعزيز، وكان هذا المشهد سبب توقف حياته الفنية وذلك لأن عدم توافر عمل فني يناسب الشكل الذي عرفه به الجمهور، فقام بالتفكير بفتح محلا ل "للبلاي ستيشن"، في المنطقة التي ولد وعاش بها، ليكون مصدرا للدخل له عوضا عن المجال الفني، الذي توقف حاليا لظروف خارجة عن إرادته.





وأشار"عباس"، إلى أنه قرر أن يكون لديه مشروعه الخاص، لأنه لا يفضل العمل عند الآخرين، وبافتتاحه مشروعا خاص به سيساعده على الوجود بأي عمل فني وقت ما يريد، "كل دي أسباب خلتني أفكر في مشروع خاص بيا وأتمنى أنه ينجح".





وأكد صاحب إفيه "يا عمري"، أن أسباب عديدة كانت دافعا له لاختيار فكرة محل "للبلاي ستيشن"، من بينها أنه مشروع غير مكلف ونسبة المخاطرة به غير كبيرة، فضلا عن أنه لا يحتاج إلى خبرة كبيرة في ذلك المجال ويمكن للشخص العادي إدارته.





وأوضح أن سبب اختيار لافتة "يا عمري" على المحل كان ذلك المشهد هو أكثر أعماله التي علقت في ذهن الجمهور، قائلا "الناس بتحب المشهد وديما بتفتكرني بيه، ولما بيشوفني بيكلموني عليه".