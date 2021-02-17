تعليم القاهرة تكشف آلية تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أكد محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد في جميع مدارس القاهرة إلكترونيا على التابلت تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.









وأعلن عبد التواب أن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم هذا العام في مدارس القاهرة، من خلال لجنة خماسية تشمل معلمي الخمس مواد الأساسية التي سيمتحنها الطلاب، في كل مدرسة.