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تعليم

تعليم دمياط: الامتحانات المجمعة للطلاب ستكون في مستوى الطالب المتوسط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:49 م
صدى البلد
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زينب الزغبي


عقد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا اليوم مع موجهي عموم المواد التعليمية بحضور عبد الرازق الزيني وكيل المديرية وجمال نبهان مدير إدارة التعليم الإعدادي وجهاد عيد مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي.

وذلك لاستعراض آليات تنفيذ قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ووضع آلية الامتحانات، بالإضافة إلى استعدادات المدارس لبدء النصف الثاني من العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م

وطالب "وكيل الوزارة" الموجهين العموم بأن تكون الامتحانات المجمعة الخاصة بطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي في مستوى الطالب المتوسط مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومستشاري عموم المواد الدراسية.

وشدد "عثمان" على السادة الحضور بضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية انطلاقا من مرحلة وضع أسئلة الامتحانات المجمعة وحتى أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بالمدارس.

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