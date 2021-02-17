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اقتصاد

التنظيم والإدارة: إعادة تعيين بالمؤهل الأعلى لـ1288 موظفا بالتأمين الصحي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:11 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ "التسوية" لـ 1288 موظفا بـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.


وذكر بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم، الأربعاء، أن الدراسة التي قام بها الجهاز انتهت إلى الموافقة على العدد المذكور وإرجاء النظر لاستيفاء بيانات 499 موظفا وعدم الموافقة على التسوية لـ 70 موظفا، وتعد إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
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