بمقاييس عالمية.. الرعاية الصحية تعلن أسماء 4 مستشفيات و20 وحدة ومركز لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن المنشآت الصحية المقرر عملها بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة، لتكون ثاني محافظات الجمهورية تطبيقًا للنظام الصحي الجديد.





وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد إلى أنه من المقرر عمل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر من خلال 59 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 7 مستشفيات تم تطويرها وتجهيزها على أعلى مستوى ووفق أحدث المعايير الدولية.





ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه سيتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد في المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة بالأقصر من خلال 4 مستشفيات، وهم (طيبة التخصصي، حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، العديسات التخصصي)، وذلك بالإضافة إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي ومستشفى الكرنك الدولي واللذان سيعملان بشكل جزئي لحين الانتهاء من تطويراتهم وتجهيزاتهم وفق أحدث المعايير الدولية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة من أبناء المحافظة.





وأضاف السبكي: يتم تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من أبناء محافظة الأقصر في المرحلة الأولى للمنظومة من خلال 20 مركز ووحدة صحية، تشمل مراكز صحة طب أسرة (منشآة العماري، القرنة، الطود)، بالإضافة إلى وحدات صحة طب أسرة (الشيخ موسى، طيبة، مدامود أبو طربوش، حاجر الروزيقات بحري، الدبايبة، القرايا، نجع أحمد سعيد، الزنيقة، القبلي قامولا، نجع البركة، آل عثمان، البعيرات، المريس، الضمان، العديسات قبلي، منشية النوبة، الحبيل) بالأقصر.





وأكد د. أحمد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد هو أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة المسئولة عن ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، هي مؤسسة دستورها قائم على تقديم نموذج متطور للخدمات الصحية في مصر، ومؤكدًا التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة من أبناء المحافظة ووفق أحدث المعايير الدولية لتكون نواة يبنى عليها النظام الصحي الجديد في محافظات الصعيد ككل.