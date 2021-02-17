سامح شكرى: مصر ستظل منخرطة بقوة فى الشأن الليبي





وأضاف "شكرى" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأربعاء، أنه تم إرسال وفدين إلى العاصمة الليبية من أجل عمل مشاورات سياسية مع القيادات الليبية الجديدة من أجل تناول مجمل التطورات والأوضاع الأمنية الحالية بها.





وتابع أن هناك علاقات خاصة تربط مصر مع ليبيا، متابعا: "مصر لا تدخر جهدا للعمل على تحقيق مصالحة تؤدى لإزالة التحديات التى تواجه البلدين فى الأونة الحالية سواء من الإرهاب أو المشاكل التى تترتب من عدم الاستقرار.





وأكد أن مصر ستظل منخرطة بقوة فى الشأن الليبي، كما انها ليست لديها أى أطماع فى ليبيا، مضيفا إلى أنه سوف يتم التعاون فى بين البلدين فى كافة المجالات على أسس الإحترام المتبادل والعلاقات الوثيقة التى تربط بين الشعبين.

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرية، إن مصر قامت بجهود متوالية لرعاية العملية السلمية فى ليبيا ووقف إطلاق النار بها، مشيرا إلى أن مصر أولت اهتماما باستمرار ورعاية الجهود المرجوة لتحقيق الإستقرار والأمن فى ليبيا.