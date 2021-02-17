تحكيم الدورة الثامنة لمسابقة المخترع الصغير بالقومي لثقافة الطفل

يبدأ المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف تحكيم مسابقة "المخترع الصغير" فى دورتها الثامنة؛ وهي المسابقة التى يطلقها المركز سنويا، ويبدأ التحكيم بداية من غد الأربعاء ويستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 17 و18 فبراير بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، من الساعة 10صباحا حتى الثانية ظهرا وذلك بحضور المتسابقين من محافظتي القاهرة والجيزة وعرضهم لاختراعاتهم أمام لجنة التحكيم.

وسيقام التحكيم بالنسبة للمحافظات البعيدة عن طريق برنامج زووم، حيث وصل عدد المشاركين لت 150 مشارك، وتم تحكيم المرحلة الأولى وتصفيتهم إلى 60 مشارك من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والفيوم والدقهلية وسوهاج وبنى سويف وجنوب سيناء وأسوان والغردقة.