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أخبار العالم

السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا اليومية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:06 م
السعودية تسجل ارتفاعا
السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 373702 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2611 والحالات الحرجة 480 حالة.
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