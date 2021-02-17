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ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح ورشة عمل حوار السلام والطمأنينة.. غدًا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:43 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
يعقد برنامج "سفراء الأزهر أونلاين" لقاءه الشهري، تحت عنوان: «حوار السلام والطمأنينة»، والذي يجمع بين قيادات الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والرهبنة الفرنسيسكانية والكنيسة الكاثوليكية؛ بهدف تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي أقرها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - رئيس مجلس إدارة المنظمة، والبابا  فرنسيس - بابا الفاتيكان.

يفتتح اللقاء الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الأنبا/ باخوم - مسئول اللجنة الأسقفية للإعلام بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، أ.د/ نظير محمد عياد - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر.

 يتناول اللقاء توضيح التعاليم الدينية الصحيحة ودورها في نشر قيم التعارف والعيش المشترك، وحُرِّيّة الاعتقاد كحقٍّ ثابت لكلِّ إنسان، التصدى للإرهاب، وموقف الأديان من التعدِّي على دُور العبادة، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل لتفعيل أسس المواطَنة وبناء السلام والعدل بين الجميع.

يحضر اللقاء أسامة يس - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أ.د/ عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة ومستشار فضيلة الإمام الأكبر، الأب/ ميلاد شحاته - مدير المركز الثقافي  الفرنسيسكاني الدراسات القبطية، أ.د/ إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق - والمستشار العلمي للمنظمة، أ.د/ عبد الفتاح العواري - عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

 ويأتي اللقاء في إطار خطة المنظمة  لوضع آليات لزيادة الوعي الفكري بقضية الإرهاب وخطورتها على الأوطان، وكونها سببًا في تشويه صورة الأديان في العالم، ويذاع اللقاء على صفحة المنظمة الرسمية عبر الفيسبوك، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.
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