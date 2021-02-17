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فن

الأوركسترا السيمفوني يعزف مؤلفات فاجنر في افتتاح احتفالات الثقافة بمئوية ثروت عكاشة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:00 م
افتتاح احتفالات الثقافة
افتتاح احتفالات الثقافة بمئوية ثروت عكاشة
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محمد نحلة - مريم عزت
تطلق الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة احد ابرز رموز الثقافة المصرية ووزيرها الاسبق التى تتواصل طوال العام الجارى.

وتبدا الفعاليات بحفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى في الثامنة مساء السبت 20 فبراير على المسرح الكبير  وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية ونجلا الراحل محمود ونورا وشقيقه الدكتور احمد عكاشة  . 

ويستهل الحفل بفيلم تسجيلى يستعرض إنجازات الدكتور ثروت عكاشة وجهوده فى تأسيس الكثير من الهيئات الثقافية ودوره فى انقاذ الاثار المصرية ، يليه كلمة للدكتور احمد عكاشة، ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتكرم اسم الراحل بعدها يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة كورال اكابيلا نخبة من اعمال الموسيقار العالمى فاجنر التى كان يعشقها ثروت عكاشة منها مقدمة تريستان وإيزوالدا ، افتتاحية الهولندي الطائر  ،بروليود أساتذة نورمبرغ ،  بروليود لوهينجرين، ومقدمة من اوبرا تانهاوزر الى جانب افتتاحية احتفالية لقائد الحفل المايسترو احمد الصعيدى .

يشار إلى ان احتفالات الثقافة بمئوية الدكتور تستمر طوال 2021 وتشمل مؤتمرًا بعنوان " ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية " بالمجلس الأعلى للثقافة في أبريل، ومؤتمرًا بالمركز القومي للترجمة في اكتوبر لمناقشة ما ترجمه الراحل من أعمال.

كما تشمل تنظيم مجموعة من الندوات المتنوعة التي تتناول سيرة الدكتور ثروت عكاشة من أهمها ثروت عكاشة بين الثقافة والسياسة - دور ثروت عكاشة في إنقاذ معبد أبو سمبل  - مؤسسات وزارة الثقافة التي انشاها ثروت عكاشة وغيرها، وتعقد في المجلس الأعلى للثقافة ومختلف قصور الثقافة بالمحافظات.

وتشمل احتفالية خاصة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ، واطلاق جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون السمعية والبصرية من اللغة العربية وإليها ، وتنظيم معرضًا مشتركًا بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في اوائل شهر إبريل يتناول مجال الفن التشكيلي في فترة ثروت عكاشة ويصاحبه عرض لمجموعة من المستنسخات لوثائق هامة في تلك الفترة.

وتصدر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة الكثير من المطبوعات عن  الراحل، وتنظم أكاديمية الفنون احتفالية كبري لجيل كبار العازفين والفنانين الذين عاصروا فترة الدكتور ثروت عكاشة ، كما يتم تنظيم احتفالية كبري في معبد ابو سمبل خلال شهر سبتمبر بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات.

ويقوم صندوق التنمية الثقافية بتقديم فيلم وثائقي للفنان حسين بيكار يدور حول توثيق خطوات نقل معبد ابو سمبل في شهر ابريل، فضلا عن احتفالية كبرى ينظمها قطاع الإنتاج الثقافى تقام فى مسرح البالون .
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