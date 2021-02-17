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فن

مش فير لـ ويجز تحقق 2 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:03 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية "مش فير" لـ ويجز نجاحا كبيرا جدًا حيث حققت 2 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".


وكانت روبي شاركت المغني الشاب "ويجز" في غناء أغنيته الشهيرة "باظت خالص" على الهواء مباشرة خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة". 


واحتفلت الفنانة إسعاد يونس بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك من خلال حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يعرض على قناة DMC ، وذلك لعرض احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافته إسعاد يونس خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان والمطرب الشاب ويجز. 


وشارك المطرب الشاب ويجز  الفنانة روبي أغنية باظت علي مسرح صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وحرصوا أن يكون السلام بالكوع لاتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 
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