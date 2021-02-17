بعد إيقاف مغني راب.. محتجون يهاجمون مركز الشرطة بإسبانيا..فيديو

أذاعت فضائية يورو نيوز عربية لقطات يظهر من خلالها مهاجمة محتجون مركزا للشرطة في مدينة "فيك" الواقعة في إقليم كاتالونيا الإسباني، بعد اعتقال الشرطة مغني الراب بابلو هاسل في إحدى الجامعات أمس الثلاثاء وسجنه، بتهمة شتم النظام الملكي وتمجيد الإرهاب.





وخرب المحتجون المركز الذي هشموا نوافذه، ورشقوا بالأغراض عناصر الشرطة الذين كان عددهم كبيرا والذين أصيب منهم أربعة بجروح، فيما اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص.





ومن المقرر أن يقضي بابلو عقوبة بالسجن مدة تسعة أشهر، وترتبط قضيته بالإعلان المفاجئ للحكومة القاضي بتغيير قانون، يقول البعض إنه يقيد حرية التعبير.