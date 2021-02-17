ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد إيقاف مغني راب.. محتجون يهاجمون مركز الشرطة بإسبانيا..فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:18 م
محتجون بأسبانيا
محتجون بأسبانيا
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورو نيوز عربية لقطات يظهر من خلالها مهاجمة محتجون مركزا للشرطة في مدينة "فيك" الواقعة في إقليم كاتالونيا الإسباني، بعد اعتقال الشرطة مغني الراب بابلو هاسل في إحدى الجامعات أمس الثلاثاء وسجنه، بتهمة شتم النظام الملكي وتمجيد الإرهاب.

وخرب المحتجون المركز الذي هشموا نوافذه، ورشقوا بالأغراض عناصر الشرطة الذين كان عددهم كبيرا والذين أصيب منهم أربعة بجروح، فيما اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص.

ومن المقرر أن يقضي بابلو عقوبة بالسجن مدة تسعة أشهر، وترتبط قضيته بالإعلان المفاجئ للحكومة القاضي بتغيير قانون، يقول البعض إنه يقيد حرية التعبير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عودة بعد الاعتزال.. مروان بابلو يتصدر تويتر بعد غياب طويل

مقتل مغني راب شهير ابن عم النجمة بيونسيه على يد حبيبته

بسبب ست فوق الأربعين.. قصة تحول جابر القرموطي من الإعلام للغناء

ترشيحاتنا

الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تزويرهم شهادات تحليل كورونا.. تعرف على العقوبة المنتظرة للمتهمين

بعد انتشاره على السوشيال ميديا.. حقيقة ظهور دب قطبي بمصر

اعتقال لاعب إنتر ميلان ويوفنتوس السابق بتهمة زراعة المخدرات في منزله

تلقى دعوة لزيارتها.. السيسي: مصر ترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع باكستان

Advertisements

اصطحبها في نزهة والتقط سيلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب