لطلاب آداب القاهرة ... تعرف على كيفية الحصول علي رقم الجلوس الخاص بالامتحانات

ولذلك ننشر لطلاب كلية الاداب جامعة القاهرة كيفية حصول الطالب على رقم الجلوس ، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الاول وجاء كالاتى :

1- الدخول على رابط ارقام الجلوس وهو

.http://results.cu.edu. eg/arts/loginset.aspx

2- تسجيل الاسم للحصول على الرقم

3- كتابة رقم الجلوس لمعرفة ( المبنى - القاعة - المقعد )

4- الحصول على مكان اللجنة ( المبنى - القاعة - المقعد )

وكان قد أوضح "شاهين" عميد الكلية ، ان ٩٩٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو، لكن سيتم ترحيل فقط الموعد اسبوع ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20 ، كما اوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل كاف .





و أكد عميد الكلية ، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط ، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي ،والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.