هل ستوزع لقاحات كورونا الأقل فاعلية فى الدول الفقيرة؟ طبيب يجيب

قال الدكتور "يحيى مكي "اخصائي علم الفيروسات إن لقاح استرازينيكا الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية الموافقة عليه ضمن مبادرة "كوفاكس "والبدء فى توزيعه على افقر دول العالم، مشيرا إلى أنه اقل فاعلية من لقاحي فايزر و مودرينا، وفعال بنسبة ٦٥٪؜ إلى ٧٠٪؜ عند كبار السن.





وأضاف مكي خلال مداخلة عبر سكايب بقناة "فرنس٢٤" أن "لقاح استرازينكا فضلنا نعطيه للاشخاص دون سن ٦٥ عامًا لأنه سيحمي كل العاملين فى القطاع الطبي "مضيفًا انه حتى الان لم يثبت انه فعال مع السلالات المتحورة الموجودة فى جنوب افريقيا وبريطانيا ،وانه مازال فى قيد الدراسة.





وتابع اخصائى علم الفيروسات أن لقاح استرازينكا سيلقح به الدول الغنية أيضًا ودول أوروبية وليس فقط الدول الافقر فى العالم.



