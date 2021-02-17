هل ستوزع لقاحات كورونا الأقل فاعلية فى الدول الفقيرة؟ طبيب يجيب

قال الدكتور "يحيى مكي "اخصائي علم الفيروسات إن لقاح استرازينيكا الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية الموافقة عليه ضمن مبادرة "كوفاكس "والبدء فى توزيعه على افقر دول العالم، مشيرا إلى أنه اقل فاعلية من لقاحي فايزر و مودرينا، وفعال بنسبة ٦٥٪ إلى ٧٠٪ عند كبار السن.
وأضاف مكي خلال مداخلة عبر سكايب بقناة "فرنس٢٤" أن "لقاح استرازينكا فضلنا نعطيه للاشخاص دون سن ٦٥ عامًا لأنه سيحمي كل العاملين فى القطاع الطبي "مضيفًا انه حتى الان لم يثبت انه فعال مع السلالات المتحورة الموجودة فى جنوب افريقيا وبريطانيا ،وانه مازال فى قيد الدراسة.
وتابع اخصائى علم الفيروسات أن لقاح استرازينكا سيلقح به الدول الغنية أيضًا ودول أوروبية وليس فقط الدول الافقر فى العالم.
واوضح ان منظمة الصحة العالمية اقرت توزيع لقاح "استرازينيكا "لان هناك بعض الشركات الكبرى فى الهند حصلت على ملكية اللقاح لتطويره وتصنيعه بالإضافة انها لديها القدرة على توزيع اللقاح فكان من الافضل ان نلقح الدول الفقيره ونحميها حتى لو كانت نسبة الحماية ٦٠٪ أفضل من عدم التلقيح تمامًا ويصبح هناك عدم مساواه وعدل بين الدول الغنية والفقيرة.